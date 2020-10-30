Екатеринбург, , 12:35 — REGNUM Дистанционный режим учёбы не стоит тех денег, которые платились за очную форму обучения. Об этом в Facebook написал студент-второкурсник Уральского федерального университета Александр Зиновьев.

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Учащиеся составили коллективное письмо, в котором обратили внимание на очевидные, по их мнению, недостатки «дистанта»: отсутствие социализации, диалога с преподавателем, постоянные технические проблемы и не только.

«Мы просим руководство университета произвести перерасчет годовой оплаты обучения, потому что качественного образования в дистанционном формате мы получить не можем», — написал Зиновьев.

Он добавил, что студенты действительно хотят учиться. Однако удалённый режим ставит на этот желании крест, считают учащиеся.

Как сообщало ИА REGNUM, УрФУ ушёл на «дистант» до 1 февраля 2021 года.

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