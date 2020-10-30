Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM Чиновники вместе с полицейскими Санкт-Петербурга проверили как различные заведения города исполняют постановление Смольного, вступившее в силу 26 октября, запрещающее ночную работу в пандемию. Выяснилось, что на самых популярных барных улицах города не все выполняют это распоряжение и закрываются строго в 23:00. Об этом 30 октября рассказали в пресс-службе комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ).

В Петербурге провели рейд по барам Пресс-служба ККИ

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Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Северной столице с 26 октября по 29 ноября заведения общественного питания, в том числе кафе, рестораны, бары и ночные клубы, должны быть закрыты с 23 часов до 6 часов утра. Посещение этих заведений в дневное и вечернее время возможно только в масках и перчатка с соблюдением социальной дистанции. Однако как выяснилось, не все заведения города готовы соблюдать строгие правила.

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Как рассказали в ККИ, накануне ночью сотрудники ведомства провели в сопровождении полиции рейд по заведениям, расположенных на улицах Рубинштейна, Думская, Белинского, Маяковского, Некрасова, Восстания, Ломоносова, Жуковского. Было проверено более 100 объектов, из которых 13 работали с нарушениями.

«Все они работали после полуночи, без QR-кодов и использования СИЗов. Всего было составлено около 30 протоколов», — пояснили в пресс-службе комитета.

Протоколы по административным правонарушениям будут переданы в суды для рассмотрения и назначения наказания.

Напомним, сейчас в Петербурге проверяются магазины, салоны красоты, наземный транспорт, метрополитен и такси, а также объекты общепита, которым запрещено работать в ночное время.

«От эпидемии страдают все. Ограничения необходимы, но мы за то, чтобы они носили локальный характер», — заявил накануне губернатор города Александр Беглов.

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