Волгоград, , 12:30 — REGNUM Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено после ДТП в Старополтавском районе Волгоградской области. К гибели 14-летней школьницы причастен 29-летний владелец транспортного средства, который первоначально скрыл правду об аварии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

После ДТП появилась информация, что якобы за рулём автомобиля сидела школьница. Следователи провели комплекс мероприятий и установили, что к гибели подростка причастен владелец машины. 29-летний мужчина признался, что в момент аварии за рулём находился именно он, однако, испугавшись ответственности, подговорил друзей сообщить правоохранительным органам ложную информацию. В отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело.

По данным областного ГИБДД, авария произошла 28 октября в 06:30. Daewoo Nexia вылетела с проезжей части на противоположную сторону и перевернулась. 14-летняя школьница скончалась в машине скорой помощи, жизни и здоровью остальных пассажиров и водителя ничто не угрожает.

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