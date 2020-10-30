Томск, , 12:26 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий в регионе режим ограничений до 1 декабря 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

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В Томской области сохраняется масочный режим. Каникулы для школьников продлили до 8 ноября. Занятия в детских учреждениях дополнительного образования до 30 ноября будут проходить в дистанционном формате.

Режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше продлён до 29 ноября. Массовые мероприятия в регионе запрещены до зимы.

Тем, кто сдаёт тест на коронавирус, рекомендовано в течение одного дня с даты сдачи анализов сообщать об этом по месту работы или учёбы. До получения результатов теста необходимо соблюдать самоизоляцию по месту жительства.

Работодателям рекомендовано перевести часть сотрудников на удалённый режим работы.

Дополнительных ограничений для граждан и бизнеса в Томской области вводиться не будет, подчеркнул Жвачкин.

«У нас в Томской области не было и не будет электронных пропусков. В кинотеатры, кафе и рестораны томичи будут по-прежнему ходить не по QR-кодам, а по желанию. Более того, мы приняли во внимание мнение бизнеса и приняли решение, что ночные клубы, кафе и рестораны у нас будут работать не до 23:00, а до полуночи», — отметил губернатор, напомнив о необходимости соблюдения правил безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 октября в Томской области выявлено 12 180 носителей коронавируса.

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