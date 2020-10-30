Владимир, , 12:25 — REGNUM Режим самоизоляции для беременных и хронических больных вводится на территории Владимирской области. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности», сообщили 30 октября в пресс-службе администрации области.

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«Временно до стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19 граждане с хроническими заболеваниями бронхо-лёгочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременные женщины обязаны соблюдать режим изоляции», — уточнили в пресс-службе.

Исключением является обращение за медицинской помощью, выход в магазин или аптеку, выгул домашних животных, поездка на дачу и обратно, посещение государственных и муниципальных организаций.

При этом данное требование не распространяется на медицинских работников, а также работников организаций, чьё нахождение на рабочем месте по решению работодателя является важным для обеспечения деятельности этих организаций.

Также в указ внесены изменения, ужесточающие правила оказания услуг организациями общественного питания: с 30 октября по 15 ноября 2020 года они могут осуществлять эту деятельность с 06:00 до 23:00, в ночное время они могут работать лишь на вынос или доставку.