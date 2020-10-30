Москва, , 12:27 — REGNUM На 92-м году жизни скончался советник главы Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора по инновациям, академик РАН, автор многочисленных научных трудов, основатель единой школы инфекционистов и эпидемиологов Валентин Покровский. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«С прискорбием сообщаем, что 29 октября 2020 года на девяносто втором году жизни скончался академик РАН Валентин Иванович Покровский», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что Покровский был крупнейшим организатором медицинской науки государственного масштаба и на протяжении 19 лет возглавлял Академию медицинских наук СССР (с 1987 года), а затем Российскую академию медицинских наук.

«В течение 47 лет Валентин Иванович руководил Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора, ставшим за эти годы одним из ведущих российских научных учреждений в области диагностики и эпидемиологического надзора за новыми и вновь возникающими инфекциями, как в нашей стране, так и за рубежом», — также отмечается в сообщении.

В то же время уточняется, что академик является создателем отечественной школы ученых-инфекционистов и эпидемиологов, под руководством которого подготовлено около 70 докторских и 140 кандидатских диссертаций, опубликовано более 600 научных работ, включая 18 монографий.

«Заслуги Валентина Ивановича неоднократно отмечены государственными наградами, орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, II степени, орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени, Государственными премиями и премиями правительства Российской Федерации, благодарностью президента Российской Федерации», — подчеркивается в сообщении.

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