Кызыл, , 12:23 — REGNUM Властям Тувы поручено разобраться в причинах высоких показателей внутрибольничной летальности от инфарктов миокарда, а также низких показателей ранней выявляемости онкологических заболеваний. Об этом говорится в протоколе совещания у зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой.

Памятник на кладбище Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Руководители должны до 3 ноября проанализировать ситуацию, принять необходимые меры и доложить о результатах доложить в министерства здравоохранения России. Так, в документе говорится о мерах по повышению доступности оказания медпомощи онкологическим больным.

Кроме того, зампред указала на недопустимость снижения качества и доступности в республике медицинский помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями, провести анализ причин. По решению этой проблемы властям Тувы также необходимо проинформировать Минздрав РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике выявили нехватку врачей-онкологов. Согласно данным статистического сборника Минздрава России, на 322 тыс. населения региона приходится всего 14 врачей-онкологов.

Подробнее: Тува и Алтай испытывают дефицит онкологов

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