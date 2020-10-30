Москва, , 12:18 — REGNUM В Москве для массовой вакцинации от коронавируса создаётся сеть кабинетов. Об этом 30 октября сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Вакцинация Minzdrav.gov.ru

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Она рассказала, что московские власти «не теряют времени даром» и создают в столице сеть прививочных кабинетов.

«И как только вакцина поступит, я думаю, что она поступит в ближайший месяц, мы начнем ее массовое применение для всех желающих москвичей», — сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, резервные госпитали в Москве позволили отказаться от перепрофилирования городских стационаров, поэтому помощь оказывается всем больным.

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