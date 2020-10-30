Барнаул, , 12:14 — REGNUM Власти Алтайского края утверждают, что в регионе не зарегистрировано случаев заболевания гриппом. По данным официального сайта региона, всего за два месяца прививочной кампании вакцинацию против гриппа прошли 43,1% жителей. За счет федерального бюджета привито 998 796 человек, за счет личных средств или средств работодателей — 7463.

По данным Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, в регион поступило 83% от заявленного количества противогриппозной вакцины «Совигрипп». Вместе с тем на Алтае с 19 по 25 октября зарегистрировано 26,2 тысячи случаев заболевания ОРВИ в регионе, что ниже предыдущей недели на 8%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на днях сообщалось, что в Алтайском крае за два месяца прививочной кампании вакцинацию против гриппа прошли 38,3% жителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 40% жителей Алтайского края привиты от гриппа