Севастополь, , 12:11 — REGNUM В Севастополе за минувшие сутки подтверждено сразу 80 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть случаев больше, чем сутками ранее. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 октября в пресс-службе правительства региона.

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»По состоянию на утро 30 октября зарегистрировано 80 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 36 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, 44 человека — на амбулаторном лечении», — сообщили в пресс-службе.

Возраст новых пациентов — от трёх до 88 лет. Также за сутки 20 пациентов выписаны в связи с выздоровлением от СOVID-19. Скончались ещё два пациента, в возрасте 67 лет и 81 года.

Всего в Севастополе за период пандемии подтверждено 2318 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1445 человек, 65 скончались. В стационарах города лечатся 272 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19, ещё 520 пациентов находятся на амбулаторном лечении.