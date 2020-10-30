Москва, , 12:19 — REGNUM В районе Западное Дегунино на западе столицы демонтирован незаконно возведённый автосервис. Об этом сообщается на официальной странице Госинспекции по недвижимости Москвы.

Объект был обнаружен во время контрольно-инспекционных мероприятий.

Самовольная постройка располагалась по адресу: ул. Ивана Сусанина, вл. 1. Площадь объекта составила 186 квадратных метров.

«В настоящее время деятельность нелегального автосервиса прекращена, строения демонтированы, освобожденная от самостроя территория после окончания работ по благоустройству может использоваться под открытую парковку для жителей ближайшего многоквартирного дома, которая позволит свободно расположить более десятка машин», — сказал начальник столичной Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

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