Москва, , 12:10 — REGNUM Материнским капиталом в России с начала действия программы воспользовались более 8 миллионов семей. Об этом сегодня, 30 октября, заявила заместитель главы Минтруда РФ Ольга Баталина, передаёт ТАСС.

Читайте также: Законопроект о «вечном» маткапитале разработан в Госдуме

По словам Баталиной, всего с момента старта программы маткапитал получили более 10 миллионов семей. В 2020 году в рамках пилотного проекта выделено 7 млрд рублей 21 региону России.

Замминстра напомнила, что маткапитал для семей с одним ребенком составляет 466 тыс. 617 руб., с двумя — он увеличен на 150 тыс. руб. С 15 апреля 2020 года сертификат на маткапитал оформляется автоматически без заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект об индексации материнского капитала и о продлении программы на неограниченное время.

Читайте также: Обманутым дольщикам в России разрешили повторно использовать маткапитал