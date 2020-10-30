Самара, , 12:14 — REGNUM Реконструкцию мостового перехода через реку Сок в Самарской области планируют закончить почти на год раньше срока. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил строительство данного объекта. Контракт на осуществление работ по этому объекту был заключен в конце прошлого года. Строительство проходит в два этапа, которые идут параллельно. На первом этапе ведется возведение нового моста через реку протяженностью порядка 306 метров, а также подходов к нему протяженностью около двух км. На втором этапе строители ремонтируют существующий мост, а также реконструируют подъездные пути.

Отмечается, что строительство объекта осуществляется в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно плану, завершить строительство планировалось в октябре 2022 года. По словам заместителя директора компании-подрядчика Алексея Зотова, все работы, которые можно проводить только в теплое время года, уже закончены. Поэтому зимой реконструкция не будет приостановлена.

Алексей Зотов отметил, что руководство организации не видит рисков неисполнения предусмотренного на текущий год объема работ.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, этот объект является социально значимым, поэтому не нужно снижать набранные темпы строительства, поскольку есть все возможности для того, чтобы ввести мост в эксплуатацию в конце следующего года, либо январе-феврале 2022 года.

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