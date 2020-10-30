Томск, , 12:06 — REGNUM По состоянию на 30 октября в Томской области коронавирус выявлен у 12 180 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 203 случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

У 47 человек из вновь выявленных носителей вируса нет симптомов. У 131 человека — симптомы ОРВИ, у 25 — пневмония.

89 человек выздоровели. За весь период в регионе вылечились 8133 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 29 октября в Томской области выявили 212 носителей коронавируса. За весь период пандемии в регионе скончались 119 пациентов с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Томской области указали на опережающий рост заболеваемости COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Томской области продлили режим ограничений