Москва, , 12:01 — REGNUM Заразившаяся коронавирусом российская певица Земфира чувствует себя хорошо. Об этом заявила кинорежиссёр Рената Литвинова на своей странице в Facebook.

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"Земфира передает всем привет и чувствует себя хорошо», — написала Литвинова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Земфира заразилась коронавирусом и перешла на режим самоизоляции.

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