Магас, , 12:00 — REGNUM Автопарк МВД Ингушетии получил 33 единицы автотранспорта. Ключи от новых служебных машин были вручены сотрудникам полиции, достигшим наилучших показателей при исполнении своих обязанностей, сообщили 30 октября в пресс-службе полицейского ведомства.

Как отметили в МВД, выделение более трех десятков единиц автотранспорта в подразделения полиции Ингушетии состоялось в рамках исполнения программы повышения уровня материального обеспечения территориальных органов внутренних дел России.

Новые автомашины марки «Škoda» повысят мобильность правоохранительных органов республики, что должно служить улучшению результатов работы полицейских.

Напомним, последний раз такое масштабное поступление машин в автопарк МВД Ингушетии состоялось почти год назад. В декабре 2019 года сотрудникам ГИБДД были вручены ключи от 36 новых патрульных машин марки Skoda Octavia в рамках проекта «Безопасные дороги».