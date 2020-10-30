Москва, , 11:57 — REGNUM В московские клиники вакцина от коронавируса для массовой вакцинации поступит в течение месяца, сообщила 30 октября заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.

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По ее словам, пока вакцина производится в промышленных масштабах, власти Москвы создают крупную сеть прививочных кабинетов «специально вакциной от коронавируса».

«Как только она поступит, а я думаю, что в течение месяца, мы начнем ее массово применять для всех желающих», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Она также призвала жителей не заниматься самолечением, поскольку в Москве имеется достаточный запас средств для лечения COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для прекращения распространения коронавирусной инфекции уровень коллективного иммунитета должен составлять не менее 60%.

Глава Роспотребнадзора отметила, что пока количество людей с иммунитетом от коронавируса в России является слишком малым для прекращения распространения заболевания.

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