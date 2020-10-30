Горно-Алтайск, , 11:54 — REGNUM Сотрудники управления Роспотребнадзора по Республике Алтай продолжают выявлять нарушителей санитарных требований в общественных местах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, 28 и 29 октября они проверили 50 объектов торговли и общепита.

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Нарушения выявлены в 11 из них. Так, в торговом центре «Панорама» посетители не носят маски, а также не соблюдают требования о дистанции.

«В зоне фуд-корта на третьем этаже много молодых людей: школьников и студентов. Преимущественно посетители центра ничего не покупают, приходят сюда просто провести время», — отметили в управлении.

Впрочем, подобная картина наблюдается почти во всех ТЦ региона, несмотря на введение обязательного масочного режима по всей стране. Сотрудники ведомства также напомнили о рекомендации для школьников во время каникул не посещать общественные места.

Напомним, за минувшие сутки в республике выявлено 178 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев достигло 7449.

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