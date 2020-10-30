Москва, , 11:52 — REGNUM Осень в Московском регионе может поставить рекорд по количеству тёплых дней, передают 30 октября «Метеоновости».

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Сентябрь в Москве оказался очень теплым, октябрь тоже радует теплом. Среднесуточная температура воздуха за два осенних месяца зафиксирована выше нормы на 3,6 °C.

Синоптики прогнозируют, что первая половина ноября также будет теплее многолетних значений. Осень 2020 года может оказаться рекордно теплой.

Как сообщало ИА REGNUM, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Москве выпадение снега ожидается в конце ноября.

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