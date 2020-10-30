Волгоград, , 12:02 — REGNUM Квалификационная коллегия судей Волгоградской области приняла решение в отношении судьи Юлии Добрыниной. Её уволили и лишили квалификационного класса, сообщили ИА REGNUM 30 октября в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Комиссия установила, что судья нарушила несколько запретов, установленных федеральными законами о статусе судей России и противодействии коррупции, а также положений Кодекса судейской этики. Грубый дисциплинарный проступок выразился также в непроцессуальном общении с лицом, которое не являлось участником процесса по гражданскому делу, рассматриваемому Дзержинским районным судом Волгограда.

«Решением Квалификационной коллегии судей Волгоградской области за совершение указанного дисциплинарного проступка, повлекшего умаление авторитета судебной власти, на судью, председателя Дзержинского районного суда г. Волгограда Добрынину Ю.В. наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения ее полномочий судьи, с лишением квалификационного класса», — говорится в сообщении.

Возбуждения уголовного дела о мошенничестве в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной добивался глава СК России Александр Бастрыкин. Следствие считает, что судья просила у супруги бизнесмена, арестованного по обвинению в терроризме за поджог дома губернатора Волгоградской области, 25 млн рублей за «освобождение его из-под стражи».

Читайте ранее в этом сюжете: СК России просит возбудить уголовное дело против судьи из Волгограда