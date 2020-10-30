Волгоград, 30 октября 2020, 12:02 — REGNUM Квалификационная коллегия судей Волгоградской области приняла решение в отношении судьи Юлии Добрыниной. Её уволили и лишили квалификационного класса, сообщили ИА REGNUM 30 октября в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.
Комиссия установила, что судья нарушила несколько запретов, установленных федеральными законами о статусе судей России и противодействии коррупции, а также положений Кодекса судейской этики. Грубый дисциплинарный проступок выразился также в непроцессуальном общении с лицом, которое не являлось участником процесса по гражданскому делу, рассматриваемому Дзержинским районным судом Волгограда.
Возбуждения уголовного дела о мошенничестве в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной добивался глава СК России Александр Бастрыкин. Следствие считает, что судья просила у супруги бизнесмена, арестованного по обвинению в терроризме за поджог дома губернатора Волгоградской области, 25 млн рублей за «освобождение его из-под стражи».
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