Алма-Ата, Казахстан, , 11:51 — REGNUM В Алма-Ате полиция задержала трех человек по подозрению в разбойном нападении на отделение «Kaspi банка», сообщили в управлении криминальной полиции города.

Сотрудники полиции задержали трех мужчин 1985, 1986 и 1992 годов рождения. Во время обыска изъяты похищенные денежные средства. Установлено, что охотничье ружье, которое использовали злоумышленники, принадлежит одному из нападавших.

Напомним, разбойное нападение на отделение «Kaspi банка» в Алма-Ате совершено 15 октября. По предварительным данным, трое мужчин похитили из отделения 2 млн тенге ($4620).