Москва, , 11:50 — REGNUM На сегодняшний день врачи слишком часто назначают антибиотики при лечении COVID-19. Об этом в ходе вебинара для региональных медиков по лечению COVID-19 заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

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"Говоря про назначение антибиотиков, сегодня у нас на самом деле происходит хаос. Назначение антибиотиков превышает все разумные пределы в десятки раз», — сказал Авдеев.

Он выразил недоумение тем фактом, что уже на амбулаторном этапе антибиотики назначаются сразу же.

По словам Авдеева, бактериальная суперинфекция — это достаточно редкое явление при COVID-19: «Даже в стационаре мы видим бактериальных инфекций не более 10%».