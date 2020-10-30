Псков, , 11:46 — REGNUM В Псковской области сотрудники Следственного комитета РФ обнаружили останки 188 человек, убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе СКР.

«В ходе расследования проведено десять раскопок, в результате которых извлечены останки 188 человек», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что на десятом раскопе в посёлке Глоты почти половина из 73 обнаруженных останков принадлежит детям. Сотрудники СКР нашли артефакты, подтверждающие расстрел мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения массового захоронения несовершеннолетних граждан, убитых во время Великой Отечественной войны в Тосненском районе. Останки 15 несовершеннолетних учащихся были обнаружены во время раскопок на одном из участков земли в поселке Шапки.

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