Благовещенск, , 11:43 — REGNUM Власти Амурской области приняли решение приостановить деятельность некоторых учреждений здравоохранения, а их сотрудников перевести туда, где сейчас требуется помощь и ощущается нехватка специалистов в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM региональном оперативном штабе.

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Известно, что точно будет приостановлена деятельность Центра медицинской профилактики.

На сегодняшний день в области развернуто девять инфекционных госпиталей на 1305 коек для пациентов с COVID-19. Как сообщила и.о. министра здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева, на лечении находятся 3548 пациентов с коронавирусом: 1141 человек госпитализированы, 2407 — лечатся на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам совещания с вице-премьером Татьяной Голиковой главам субъектов Дальнего Востока дан ряд поручений в связи со сбоями в системе здравоохранения в период пандемии коронавируса. В частности, губернаторам всех дальневосточных субъектов необходимо обратить внимание на структуру госпитализации больных COVID-19, в том числе подлежащих амбулаторному лечению.