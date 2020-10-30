Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM Количество кремаций тел людей, скончавшихся в Петербурге с подтвержденной коронавирусной инфекцией, существенно превышает официальные цифры смертности от COVID-19 в период апреля — октября 2020 года.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

К такому выводу пришло интернет-издание «Фонтанка», в распоряжении которого оказался ведущийся в единственном городском крематории «Журнал учета актов проведения кремаций тел умерших (погибших), зараженных новой коронавирусной инфекцией». Подсчеты несколько облегчил тот факт, что все кремации «коронавирусных» тел производятся в отдельно стоящем цехе петербургского крематория.

По данным указанного журнала, ведущегося в рукописной форме, с 14 апреля по 27 октября в этом корпусе крематория предали огню 5868 тел.

«Согласно официальной статистике оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на эту дату в городе было зафиксировано 3674 летальных исходов. Разница — 2194 смерти», — отмечает «Фонтанка».

Согласно сведениям журнала, пиковая смертность от COVID-19 в городе наблюдалась уже в мае, в июне она возросла еще больше, с июля пошел спад. В октябре идет новый подъем смертности, что признаётся и официальной статистикой.

«Статистика петербургского крематория подтверждает, что официальные данные городского оперативного штаба по смертности в мае и июне занижены, — пишет журналист «Фонтанки». — Конечно, нельзя утверждать, что абсолютно все, кто был кремирован во втором производственном цехе, умерли именно от коронавируса. Но эти данные — еще один критерий оценки смертности».

Читайте также: Поздняя госпитализация и онкология: что насторожило Кремль в Петербурге

Напомним, по данным оперативного штаба на 30 октября, в Петербурге от COVID-19 скончался 3801 человек, в том числе 36 летальных исходов констатировали за последние сутки. Летальность заболевания в Петербурге остается самой высокой среди всех регионов РФ.