Казань, , 12:41 — REGNUM В Татарии с начала наблюдения по состоянию на 30 октября заражены коронавирусом 8 374 человека, за минувшие сутки инфицированы еще 46 пациентов. Накануне сообщалось также о 46 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 7 439 человек, за сутки — 95 пациентов. Летальных исходов за все время зарегистрировано 110 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Все новые случаи заражения контактные. В стационары госпитализировали шесть пациентов, 40 — лечатся на дому. Самое большое количество заболевших за сутки в возрасте от 30 до 50 лет — 25 человек, трое — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 28 инфицированных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии за минувшие сутки 29 октября провели 7,4 тыс. исследований по диагностике новой коронавирусной инфекции. Всего осуществили 947 042 обследования. Под медицинским наблюдением остаются 1 175 контактных лиц с заболевшими и лицами с подозрением на COVID-19.

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