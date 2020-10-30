Москва, , 11:38 — REGNUM Ребрендинг Сбербанка не повлияет на работу кредитного учреждения, считает большинство жителей России (41%), приводит результаты исследования Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Улучшения в работе после внедрения нового бренда — «Сбер» ждут 19% опрошенных, ухудшения 8%. Затруднились дать ответ 32% граждан.

Примечательно, что 40% респондентов ничего не слышали о ребрендинге Сбербанка в «Сбер». Знают об изменении названия банка 25% участников опроса.

Опрос по телефону проведен 3−4 октября 2020 года среди 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2020 года глава Сбербанка Герман Греф представил новый логотип и бренд — «Сбер».

Подробности: Греф представил новый бренд — «Сбер»