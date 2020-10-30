Москва, , 11:38 — REGNUM В Белоруссии завершили вакцинацию первым компонентом «Спутника V» всех испытывающих вакцину добровольцев. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба российского Минздрава.

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"В Республике Беларусь завершена вакцинация компонентом 1 (провакцинировано 100 человек), компонент 2 по состоянию на 29 октября получили уже 11 участников», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что все белорусские участники пострегистрационных исследований, которые получили первый компонент препарата, чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, работы над выпуском вакцины от нового коронавируса «Спутник V» в России ведут пять компаний — «Биннофарм», «Р-Фарм», «Биокад», «Генериум» и Центр им. Гамалеи.

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» — первая в мире. В России она проходит третью фазу клинических испытаний. Также в Новосибирске разработана ещё одна вакцина и готовится третья.

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