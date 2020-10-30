Махачкала, , 11:50 — REGNUM Почти 16 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано в Дагестане, по данным на 10:40 30 октября. Накануне в республике инфекцию выявили у 86 человек, сообщил федеральный оперативный штаб.

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Отметим, что показатели суточного прироста случаев заражения коронавирусом в Дагестане в настоящее время значительно ниже цифр в среднем по стране. За счет этого республика опустилась на 24-е место среди субъектов РФ по общему числу выявленных носителей COVID-19, тогда как весной и в начале лета находилась в первой пятерке.

По данным на 30 октября, в Дагестане выздоровели почти 14,3 тыс. человек с коронавирусом (+93 за сутки), или около 89,6% лиц с подтвержденным диагнозом. Накануне в республике умерли пять пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 777.

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