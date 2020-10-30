Рязань, , 11:44 — REGNUM Антибиотик для ветеринарного применения обнаружили в консервах из мяса птицы производства Скопинского мясокомбината Рязанской области. Банки на экспертизу отобрали в одном из магазинов Белгорода, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Специалисты в апреле 2020 года отобрали для исследования «Мясо цыплёнка в собственном соку» в белгородском магазине «Доброцен». Производитель консервов — ООО «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат. Экспертиза выявила в продукции энрофлоксацин, лекарственное средство для ветеринарного применения, относящееся к антибиотикам. После этого на мясокомбинате был введён режим усиленного лабораторного контроля. Через некоторое время рязанский Россельхознадзор вновь отобрал консервы от разных партий и направил их в лабораторию. Специалисты в двух образцах повторно установили наличие остатков лекарственного препарата.

В отношении производителя в октябре было возбуждено административное дело, юридическое лицо привлекли к штрафу в 150 тысяч рублей. Мясокомбинату выдали предписание о прекращении действия декларации о соответствии. Организация штраф оплатила в полном объёме.