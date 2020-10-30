Москва, , 11:38 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было впервые выявлено свыше 18 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

По его данным, за минувшие сутки в стране было выявлено 18 283 новых носителя SARS-CoV-2 в результате чего их общее число стало составлять 1 599 976.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 355 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 27 656.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 200 560 человек вылечились от нового заболевания, 14 519 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлено 17 717 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.