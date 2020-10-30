Брюссель, 30 октября 2020, 11:34 — REGNUM Население целого ряда стран Европы крайне устало от жестких мер карантина, что выливается в массовые акции протеста против очередной изоляции, пишет Фердинандо Джульяно в статье, вышедшей 30 октября в Bloomberg.
Первый шаг сделала Ирландия, в которой на прошлой неделе был введен общегосударственный карантин при сохранении работы школ и магазинов товаров первой необходимости. Схожие меры собираются принять во Франции, Германии, Италии и других странах. На этом фоне все актуальнее становится вопрос о том, готовы ли граждане европейских государств к еще одному раунду запретительных мер, подобных весенним.
Если ранее власти многих европейских стран встречали поддержку принимаемых ими жестких мер изоляции со стороны граждан, то теперь, как показывают массовые акции протеста, ярость и обида таких людей нарастают. И вина в этом, отмечает обозреватель Bloomberg, лежит на самих европейских правительствах.
Так, граждане по-прежнему сталкиваются с нехваткой тестов и больничных коек, а многие из них задаются вопросом, что именно сделали политики, чтобы подготовиться к более холодному сезону. Люди также недовольны тем, что предприниматели оказались вынуждены инвестировать в дезинфицирующие средства и другие меры предосторожности для здоровья, но несмотря на это их снова закрыли.
Джульяно убежден, что лидерам стран Европы необходимо приложить больше сил, чтобы убедить граждан в правильности принимаемых жестких мер. Политики должны убедиться, что они уместны и опираются на научные рекомендации, а также объяснить, в чем смысл принимаемых ими решений. Наконец, оказавшиеся в сложной экономической ситуации предприятия должны получить достаточную и оперативную финансовую поддержку.