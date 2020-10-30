Брюссель, , 11:34 — REGNUM Население целого ряда стран Европы крайне устало от жестких мер карантина, что выливается в массовые акции протеста против очередной изоляции, пишет Фердинандо Джульяно в статье, вышедшей 30 октября в Bloomberg.

«После лета надежд ЕС, похоже, ожидает трагическая зима. Мечта о сдерживании пандемии малыми жертвами не сбылась. Власти готовятся к новому раунду жестких мер карантина», — подчеркнул Джульяно.

Первый шаг сделала Ирландия, в которой на прошлой неделе был введен общегосударственный карантин при сохранении работы школ и магазинов товаров первой необходимости. Схожие меры собираются принять во Франции, Германии, Италии и других странах. На этом фоне все актуальнее становится вопрос о том, готовы ли граждане европейских государств к еще одному раунду запретительных мер, подобных весенним.

«От Италии до Испании многие уже стали выходить на улицы городов в знак протеста против ограничений, которые негативно сказываются на их финансовой безопасности. Политики должны найти способы ответить на их обеспокоенность или предотвратить опасность разрушения социальной сплоченности», — добавил он.

Если ранее власти многих европейских стран встречали поддержку принимаемых ими жестких мер изоляции со стороны граждан, то теперь, как показывают массовые акции протеста, ярость и обида таких людей нарастают. И вина в этом, отмечает обозреватель Bloomberg, лежит на самих европейских правительствах.

«Весной их можно было простить за то, что они были застигнуты врасплох», — отметил Джульяно, по словам которого теперь такие оправдания уже не могут считаться убедительными.

Так, граждане по-прежнему сталкиваются с нехваткой тестов и больничных коек, а многие из них задаются вопросом, что именно сделали политики, чтобы подготовиться к более холодному сезону. Люди также недовольны тем, что предприниматели оказались вынуждены инвестировать в дезинфицирующие средства и другие меры предосторожности для здоровья, но несмотря на это их снова закрыли.

«Политическим деятелям следовало сказать честно, что никакой определенности в долгосрочной перспективе в вопросе пандемии быть не может, а не давать повод гражданам надеяться на быстрое возвращение к нормальной жизни», — указал обозреватель.

Джульяно убежден, что лидерам стран Европы необходимо приложить больше сил, чтобы убедить граждан в правильности принимаемых жестких мер. Политики должны убедиться, что они уместны и опираются на научные рекомендации, а также объяснить, в чем смысл принимаемых ими решений. Наконец, оказавшиеся в сложной экономической ситуации предприятия должны получить достаточную и оперативную финансовую поддержку.

«Европа вступает в зиму с усталым и напуганным населением. Задача состоит в том, чтобы найти способ бороться с пандемией, сохраняя при этом социальный мир», — заключил Джульяно.