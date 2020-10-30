Ташкент, , 11:32 — REGNUM Власти Узбекистана планируют ограничить продажу алкоголя и сигарет лицам младше 21 года. Соответствующий проект поправок опубликован на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов.

Агентство по развитию виноградарства и виноделия предлагает внести поправки в закон «Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции».

В настоящее время запрет на продажу алкогольной и табачной продукции в Узбекистане действует для лиц старше 20 лет. Обсуждение проекта поправок продлится до 13 ноября 2020 года.