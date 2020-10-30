Уфа, , 11:38 — REGNUM Мужчину обвинили в покушении на убийство своего конкурента по бизнесу в Башкирии. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в г. Стерлитамаке 34-летний обвиняемый попытался убить конкурента из мести, поскольку предприниматель, работающий в сфере установки газового оборудования в частных домах написал заявление стражам порядка об использовании фирмой, которой руководил обвиняемый, фиктивных документов. Это грозило обвиняемому уголовной ответственностью.

Следователи считают, что фигурант уголовного дела в своем гараже соорудил взрывное устройство и в августе прошлого года ночью установил его на калитку забора домовладения конкурента. Рано утром следующего дня 71-летний потерпевший открыл калитку, в результате произошло срабатывание устройства. Врачи смогли спасти потерпевшего.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре стражи порядка установили личность подозреваемого. Свою вину он не признал.

Отмечается, что материалы уголовного дела в ближайшее время будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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