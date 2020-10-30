Москва, , 11:34 — REGNUM Автомобили, на которых предпочитают ездить российские телезвезды, назвали специалисты портала 110km.ru.

Журналисты отмечают, что телеведущий Андрей Малахов предпочитает ездить на седане Mercedes S350 W222. За рулем автомобиля обычно сидит личный водитель шоумена. Модель оснащена креслами с системой электрорегулировки по 19 направлениям и климат-контролем с 37 электромоторчиками для настройки воздушных потоков.

Певец Артур Пирожков (Александр Ревва) чаще всего передвигается на Porsche Panamera. Также на странице Реввы в социальной сети Instagram есть снимки с моделью Lexus.

Ольга Бузова ездит на купеобразном кроссовере BMW X6. Отмечается, что телеведущая сама призналась в одном интервью, что передвигается чаще всего с личным шофером, поскольку нередко поет в машине, а еще она боится садится за руль после аварии.

Муж Наташи Королевой — Тарзан управляет внедорожником Hummer H2. При этом окрашен кузов автомобиля в золотой цвет, отмечают журналисты.

Ранее российский блоггер Михаил Литвин сжёг свой Mercedes-AMG GT 63 S из-за бесчисленных поломок.

Читайте также: Mercedes-Benz увеличит свою долю акций Aston Martin до 20% — Reuters