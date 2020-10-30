Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест жене рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — Марине Кохал, несмотря на то, что следствие не представило готовые результаты судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города на Неве.

Суд продлил арест жене рэпера Картрайта, несмотря на отсутсвие экспертизы

Объединенная пресс-служба судов СПб

Как стало известно адвокатам Марины Кохал, 15 сентября Бюро судебно-медицинской экспертизы закончило исследователь останки Юшко. 16 сентября заключение было получено следователем следственного отдела по Центральному району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Однако в суде представитель СК сообщила, что получила результаты экспертизы лишь 29 сентября и объяснила, что не предоставляла документ адвокатам обвиняемой из-за занятости и отсутствия в УПК РФ четких сроков, когда это можно сделать.

Адвокат стороны потерпевших также выразил уверенность, что экспертиза, которая должна рассказать о причинах смерти, не основополагающий документ.

В свою очередь защита обвиняемой указала, что экспертиза может содержать важную информацию, например, что Юшко умер ненасильственной смертью. Несмотря на возражение адвокатов Кохал и просьбы отложить суд до ознакомления с экспертизой, пересмотреть меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест, суд постановил оставить обвиняемую под стражей до 30 декабря.

Напомним, фрагменты тела 31-летнего Юшко были обнаружены 29 июля 2020 года в квартире одного из домов по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге. В убийстве обвиняется его супруга 36-летняя Марина Кохал. По данным следствия, после убийства она расчленила тело и постаралась уничтожить улики, заявив, что муж якобы умер от передозировки наркотиков.

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