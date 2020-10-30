Москва, , 11:29 — REGNUM Заболеваемость коронавирусной инфекцией среди учеников 6−11-х классов в школах Москвы снизилась почти в два раза. Об этом 30 октября сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

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По её словам, число классов на карантине за этот срок сократилось десятикратно. По её мнению, на ситуацию повлияла «удалёнка».

"Дистанционное обучение для старшеклассников позитивно сказывается не только на заболеваемости этой категории, но и косвенно снижает заболеваемость среди младших классов», — сказала она.

Ракова отметила, что сейчас московские школы принадлежат младшеклассникам, учителям стало проще развести их по зданию и уменьшить число контактов.