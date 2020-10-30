Тверь, , 11:27 — REGNUM В Тверской области за минувшие сутки подтверждено 146 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 30 октября. Сутками ранее сообщалось о 142 новых носителях.

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Выздоровели после коронавируса и выписаны за сутки в регионе 92 пациента. В статистику смерти включены шесть новых смертей.

Всего в Тверской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 9422 человека, из них 5466 человек выздоровели. Врачи оказались бессильны в 319 случаях.