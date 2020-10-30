Ульяновск, , 11:25 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выздоровевших пациентов с COVID-19 значительно превысило число выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 258 и 206. Это следует из данных, опубликованных оперативным штабом России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Согласно информации на 30 октября, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 20 592 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 206.

Выздоровели в регионе 16 278 человек, или около 79,1%. За последние сутки победили коронавирус 258 пациентов, продолжают лечение 4053 человека.

Новых летальных исходов в Ульяновской области нет. Напомним, всего в регионе умер 261 пациент с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании оперативного штаба Ульяновской области заявляли, что регион находится на 15 месте по суточному приросту выявляемых случаев заражения коронавирусом. Для лечения пациентов с COVID-19 осталось менее 2% свободных коек.