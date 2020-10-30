Москва, , 11:29 — REGNUM Свое намерение отбывать наказание в хозяйственном отряде столичного СИЗО-5 выразил актер Михаил Ефремов, осужденный по уголовному дело о ДТП со смертельным исходом в Москве. Об этом 30 октября рассказал журналистам член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, которая посетила актера.

«Михаил Ефремов решил остаться отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5. На мой взгляд, это лучший для него выбор», — заявила она.

Также Литвинович отметила, что члены ОНК посещали помещения хозотряда в них, по ее мнению, условия содержания лучше по сравнению с теми, которые в колонии.

«В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах. Они имеют право на ежевечерние звонки, разрешены свидания с родными», — рассказала член ОНК Москвы, уточнив, что в хозотряде актер будет выполнять работу, которую ему определит администрация изолятора.

Также Литвинович подчеркнула, что почти все работающие в хозяйственном отряде получают условно-досрочное освобождение и высказала мнения, что актер «выйдет раньше».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября стало известно, что федеральная налоговая служба России приостановила операции по счетам актёра Михаила Ефремова.