Москва, , 11:24 — REGNUM Сроки возобновление чартерных авиарейсов из России в Египет назвать трудно, это дело ближайшего времени. Об этом сегодня, 30 октября, завил заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов, передают РИА Новости.

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По его словам, проведен значительный объем совместной работы в интересах повышения уровня безопасности в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады. Но главный приоритет — безопасность российских туристов.

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Сыромолотов напомнил, что между Москвой и Каиром летают регулярные рейсы. «Но МИД работает над возобновлением чартерных рейсов на египетские курорты Красного моря», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным АТОР, вопрос о возвращении чартерных авиарейсов из России Египет пока не стоит.

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