Москва, , 11:24 — REGNUM Бизнес не предлагал отказаться от «поголовной установки» умных электросчетчиков, наоборот, отметил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«Сейчас есть решение, что вышедшие из строя приборам учета с 2021 года нужно будет заменять только на умные счетчики. Бизнес указал, что умный счетчик в одной квартире бессмысленен, если этих счетчиков нет в других квартирах. Потому что главное предназначение умного прибора учета — своевременная поставка показаний и исключение завышенных начислений по ОДН», — написал Шеин в Facebook.

Поэтому речь как раз идет о том, что бизнес предлагает поголовное установление умных счетчиков, и это тот редкий случай, когда депутат согласен с ассоциациями бизнеса.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по предварительным оценкам, в ближайшие 16 лет в российских домах нужно будет установить 45 млн новых счетчиков, на что потребуется от 630 млрд до 1,1 трлн рублей. Замена счетчиков проводится за счет поставщика электроэнергии, тот, в свою очередь, корректирует тариф.

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