Кызыл, , 11:20 — REGNUM Руководителям всех уровней в Туве рекомендовано прекратить все массовые мероприятия. Ограничения будут действовать в течении четырёх недель или два инкубационных периода коронавируса, сообщает портал «ТуваОнлайн».

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, это официальная рекомендация Роспотребнадзора. В настоящее время власти готовят нормативно-правовой акт о запрете проведения массовых мероприятий.

Напомним, эпидемиологическая ситуация в регионе поступенно усложняется. Так, за минувшие сутки выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, суточный прирост носителей превысил число выздоровевших от COVID-19. За время эпидемии с 22 мая по 22 октября 120 человек скончались от COVID-19.

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