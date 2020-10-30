Нур-Султан, , 11:18 — REGNUM Руководители районного отдела администрации Акмолинской области Казахстана подозреваются в хищении 700 млн тенге ($1,62 млн), сообщили в комитете по финансовому мониторингу министерства финансов республики.

По данным следствия, бюджетные средства похищены при строительстве электрической подстанции в Акмолинской области. Правоохранители задержали группу лиц во главе с руководителями районного отдела.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября сотрудники антикоррупционной службы Западно-Казахстанской области задержали главу управления здравоохранения области Болатбека Каюпова. Он подозревается во взяточничестве.

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