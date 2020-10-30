Майкоп, , 11:17 — REGNUM Рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавируса ежедневно проходят на торговых объектах Майкопа. Рабочая группа проверяет, как проводится дезинфекция, соблюдается масочно-перчаточный режим продавцами и покупателями, сообщили ИА REGNUM 30 октября в пресс-службе мэрии города.

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Выполнение требований инспектируют сотрудники правоохранительных органов совместно с городским управлением по чрезвычайным ситуациям, а также представители структурных подразделений администрации Майкопа. При выявлении нарушений составляются протоколы и выдаются соответствующие предписания.

Отмечается, что за последние две недели в столице Адыгеи проверено около 1,5 тыс. организаций, составлено порядка 70 протоколов об административных правонарушениях. Материалы направлены для рассмотрения в суд.

Помимо торговых организаций, инспектируется и общественный транспорт. Члены рабочей группы напоминают майкопчанам об обязательном ношении масок не только в городском и пригородном транспорте, но и в такси.

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