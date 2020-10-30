Москва, , 11:13 — REGNUM Резервные госпитали в Москве позволили отказаться от перепрофилирования городских стационаров, поэтому помощь оказывается всем больным. Об этом 30 октября сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

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Она напомнила, что весной 2020 года многие московские больницы были перепрофилированы, но сейчас, благодаря подготовленным резервным мощностям, ситуация другая.

«Ещё в весенний период мы подготовили резервные койки, так называемые временные госпитали, и, когда заболеваемость пошла на спад, не стали их разбирать, законсервировали, а в сентябре оперативно начали их разворачивать. Всего их 5, общая коечная мощность составляет 7 тысяч», — сказала Ракова.

По её словам, сейчас такие возможности позволяют не перепрофилировать стационары.

«Они в полном объеме оказывают помощь всем больным», — заверила вице-мэр.

Резервные госпитали дополнительно развёрнуты в ЛД «Крылатское», «Сокольниках», ТЦ «Москва, на ВДНХ, а также рядом с медцентром в Коммунарке.

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