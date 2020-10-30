Мурманск, , 11:13 — REGNUM В Мурманской области скончались еще четыре пациента с COVID-19. Общее число жертв новой коронавирусной инфекции с начала пандемии увеличилось до 294.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, за сутки в регионе было выявлено 199 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Главным очагом распространения инфекции остается Мурманск — там COVID-19 диагностировали у 98 человек.

Всего в Мурманской области с начала пандемии опасная инфекция была подтверждена у 19 656 человек.