Новосибирск, , 11:12 — REGNUM За последние сутки в Новосибирской области скончались пять пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 октября в региональном оперштабе.

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Умерли 64-летний, 74-летний, 83-летний мужчины, 62-летняя и 65-летняя женщины.

Всего в регионе скончались 583 пациента с коронавирусом.

Напомним, за сутки 29 октября в Новосибирской области было зарегистрировано четыре летальных исхода у пациентов с COVID-19.

По состоянию на 30 октября в регионе выявлено 17 124 носителя кронавируса.

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