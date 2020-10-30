Екатеринбург, , 11:15 — REGNUM Детская городская больница № 8 перепрофилирована под приём взрослых пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе местным СМИ.

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Как передаёт интернет-газета Znak, детей временно перенаправили в ДКГБ № 9. В восьмой больнице будут принимать больных коронавирусной инфекцией, пневмонией и тяжелыми формами ОРВИ.

«Отделение готово для оказания такой помощи», — уточнили в штабе изданию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в скорой помощи Екатеринбурга на работу с больными COVID-19 вышли заведующие подстанциями.

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