Рязань, , 17:10 — REGNUM В Рязанской области 30 октября подтвердили 105 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на четыре больше, чем в предыдущие сутки. Скончался один пациент.

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Всего в регионе выявлено 10 тыс. 624 носителя коронавируса. Показатель заболеваемости меньше среднероссийского на 100 тыс. населения — 945,11 и 1089,59 соответственно. Выздоровели 7630 человек, из которых 67 выписали за минувшие сутки.

В федеральном оперштабе сообщили ещё об одном летальном исходе в регионе. В целом, от осложнений на фоне инфекции скончались 63 пациента.